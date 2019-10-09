Vatan Partisi, İBB önünde direnen işçileri ziyaret etti

İşten atılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi işçilerinin direnişi sürüyor.

İşçiler Vatan Partisi'ni ziyaret etmişti. Taleplerini Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e iletmişlerdi. Perinçek, partisine talimat verdi. Hukukçulardan oluşan bir heyet eylemdeki işçilere destek için İBB önüne gitti.

Heyette; Vatan Partisi İşçi Sendika Bürosu İstanbul Avrupa Bölge Sorumlusu Süleyman Doğan, İstanbul İşçi Sendika Bürosu Başkan Yardımcısı Avukat Binnur Zuhal Uzun, 2.Bölge sorumlusu Ersoy Akalın, Fatih İlçe Başkanı Rıza Türker yer aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan ancak işlerine son verilen vatandaşlar günlerdir seslerini duyurmaya çalışıyor.

Haksız şekilde işten çıkarıldıklarını söyleyen işçiler mücadelelerinde kararlı...

İşçiler "liyakatsiz oldukları" iddialarına da karşı...

Düzce Cam işçilerinin de grevi devam ediyor. İşçiler, son olarak çözüm için Vatan Partisi'ni ziyaret etti.

İşçi temsilcileri, Vatan Partisi lideri Perinçek ile bizzat görüştü.

Emekçiler, isteklerini Doğu Perinçek'e iletti.

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