Yaklaşık 120 bin metal işçisini ilgilendiren toplantı yapıldı

Taraflar üçüncü kez bir araya geldi, talepler üzerinde müzakere yapıldı.

120 bin metal işçisini ilgilendiren Toplu Sözleşme görüşmeleri 17 Ekim’de başlamıştı. Masada işçiyi Türk-İş’e bağlı Türk Metal Sendikası, işvereni ise Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası temsil ediyor.

Metal işçilerinin 112 bini için Türk Metal, 8 bin işçi için ise Çelik-İş ve Birleşik Metal-İş sendikaları yetkili olacak. Ancak Türk Metal'in imzalayacağı zam oranları her iki sendika için de bağlayıcı.

Türk Metal Sendikası, 5 Eylül’de yaptığı açıklamada birinci altı ay için yüzde 26,28 zam talep etmişti.

Talepleri görüşmek üzere şimdiye kadar üç toplantı yapıldı. Üçüncü görüşme 4 Kasım’da işveren tarafında düzenlendi. Taraflar toplam 102 madde üzerinde müzakere yapıyor. Ancak henüz 38 maddede uzlaşı sağlanabildi.

Üçüncü toplantıda çalışanların yıllık ücretli izinleri, kadın işçilere yönelik talep ile işçi sağlığı ve güvenliği gibi maddeler üzerinde konuşuldu. Ancak söz konusu maddelerde taraflar arasında bir uzlaşıya varılamadı.

Uzlaşılamayan maddelerin bir sonraki toplantıda tekrar müzakere edileceği öğrenildi. 20 Kasım’a ertelenen toplantı Türk Metal Sendikası’nda yapılacak.

ulusal.com.tr

