Yer değiştirmeye yönelik rotasyonun yalnızca emekçiye uygulanmasına tepki gösterdiler. Yönetmeliği yargıya taşıdılar.

31 Ekim’de “Orman Genel Müdürlüğü Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği” yürürlüğe girdi. Eski yönetmeliğin 6'ıncı maddesinde zorunlu yer değiştirme tüm personel, mühendis ve başmühendislere uygulanıyordu. Yeni düzenleme ile ise şube müdürleri, başmühendisler, müdür, müdür yardımcısı ve şef personel yer değiştirmeden muaf tutuldu. Tarım Orman-İş Sendikası Başkanı Şükrü Durmuş, bu maddenin anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu ifade etti.

Şükrü Durmuş, yönetmelikle ilgili hukuki süreç başlattıklarını vurguladı.



ulusal.com.tr