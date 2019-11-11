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Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT Derneği'nden art arda iki önemli çağrı

Ekonomi 11.11.2019, 14:13
Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT Derneği'nden art arda iki önemli çağrı
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Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD), EYT'li yurttaşlara iki önemli çağrıda bulundu.