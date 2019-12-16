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Erciyes Kayak Merkezine "acil sağlık istasyonu"

Sağlık 16.12.2019, 18:21
Erciyes Kayak Merkezine "acil sağlık istasyonu"
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Erciyes Kayak Merkezinde yaşanabilecek kazalarda kazazedelere ilk müdahalenin burada yapılabilmesi amacıyla "acil sağlık istasyonu" açıldı.