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Erciyes Kayak Merkezine "acil sağlık istasyonu"
Sağlık
16.12.2019, 18:21
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Erciyes Kayak Merkezinde yaşanabilecek kazalarda kazazedelere ilk müdahalenin burada yapılabilmesi amacıyla "acil sağlık istasyonu" açıldı.
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#chp
#ankara
#istanbul
#izmir
#antalya
#AKP
#adana
#patlama
#aydınlık
#mardin
#muğla
#Konya
#Sinop
#zonguldak
#yakalandı
#Yozgat
#erzurum
#fenerbahçe
#atiker konyaspor