Erdoğan Alevi mi oldu?

Türkiye iki yıla yakındır, bizlerin “Vatan Savaşı” dediğimiz bir mücadele yürütüyor. Karşımızda PKK-FETÖ-IŞİD gibi örgütlerle bunların arkasındaki asıl güç Amerika var.
Gel gör ki AKP iktidarları, bu süreci bile sömürerek kendi zihniyetini topluma giydirecek “yıkım projeleri”ni peş peşe devreye sokuyor. Hedef bence çok açık: Bu devleti, din üzerinden bir zihinsel köleler devletine çevirmek…
Bunun en son örneği, cumhuriyetçi eğitim programının değiştirilmesi ile devreye sokuldu.
Eğitimi geliştirme yalanı altında ders konuları değiştirildi. Bilimin temel teorisi olan evrim kuramı atıldı, yerine cihad konusu getirildi.
TERÖRÜN KAYNAĞI CİHADDIR
İslam tarihini incelediğimizde şu açık gerçeği görüyoruz: İslam dinini savunuyormuş gibi ortaya çıkan bütün terör eylemleri, kendisine cihad kavramını dayanak yapmıştır.
İslam’ın Sünni kolu, cihaddan, kılıca sarılıp kendileri gibi olmayanları katletmeyi anlamışlardır. Hz. Muhammed’in vefatından 30 sene sonra, cihad, Arap sömürgecilerin başka ülkeleri yağmalamak için dayandıkları en önemli dinsel gerekçe oldu. Emevi tarihinin özü de budur.
Bu kavramı kullanan Arabistan’daki Vehhabiler 1750’den sonra Osmanlı Devleti’ne saldırmışlar ve bu devletin yıkılmasında bir numaralı sorumlu olmuşlardır. Osmanlı’yı cihad üstünden arkadan vuranlar, şu an Suudi Arabistan’ı elinde tutan Suudiler olmuştur.
Sonrasında cihad üstünden Müslüman Kardeşler ortaya çıktı. Bunlar, İngilizlerle işbirliği yapıp milliyetçi Arap devrimcilerine (BAAS Partisi’ne) saldırdılar.
Bu akımdan günümüzde El Kaide, Taliban, IŞİD, Boko Haram gibi dinci terör örgütleri türediler. Hepsi de cihadı temel alan ölüm mangaları…
IŞİD OKULLARI GELİYOR
Okullarımızda bilimin temeli olan evrim kuramı okutulmayacak ama İslamcı terörün temel dayanağı olan cihad öğretilecek. Böyle yetiştirilen çocuklarımız, sokaklarda “Ya Allah bismillah Allahü ekber!” diye nârâ atarak dolaşacaklar. Ve tıpkı IŞİD’liler gibi öldürecek dindaş arayacaklar.
Bugün Suriye’de Alevileri katleden IŞİD’lilerin İsrail’e tek kurşun atmaması, özünde cihatçı eğitimin eseridir. Çünkü bunlar, kâfir saydıkları Sünnilik dışı Müslüman mezhep üyelerini Yahudilerden ve Hıristiyanlardan önce yok edilmesi gereken varlıklar sayarlar.
Öyleyse okullarda cihad eğitiminin başlaması, iç savaşa doğru atılmış bir adımdan başka şey değildir.
KANDIRIYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta Çağ zihniyetine özgü olan ve vahşilik üreten cihadın ders konuları arasına girmesine duyulan haklı tepkiden belli ki rahatsız olmuş. Bu nedenle bir açıklama yapıp, cihadı “nefis terbiyesi” olarak tanımladı.
Evet, İslam felsefesi içinde halkçı ve barışçı akım, cihadı “nefis terbiyesi, kişinin kendi nefsiyle mücadelesi” olarak tanımlar. Bunlar tasavvuf çizgisinden gelen gönül erleridir.
Yunus Emre de 13. Yüzyıl’da bunu şiirleştirmiştir. Şu iki beytte bunu pek açık olarak görmekteyiz:
“Duruş, kazan, ye, yedir; bir gönül ele getir
Yüz Kâbe’den yeğrektir; bir gönül ziyareti”
“Kerametim var diyen, halka salusluk satan;
Nefsin Müslüman etsin, var ise kerameti”
Ozanımız, “İnsan için önemli olan şekil ibadeti (Hac, oruç, namaz) değil, birisinin gönlünü kazanmaktır.” diyor. Keramet gösterisinde bulunup halka tepeden bakan günümüzün sözde hocaları gibi tiplere de, “Keramet sahibi isen önce nefsini Müslüman et, yani yola getir!” diye çıkışıyor.
Ona ilham veren Mevlana Celaleddin’de, Hacı Bektaş-ı Veli’de cihad, kişinin kendisini terbiye etmesi olarak tanımlanmıştır. Bu çizgi günümüzde karşımıza Alevilik olarak çıkmaktadır.
Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı cihad tanımı, Alevi ulularının yaptığı tanımdır. Bu da Sünni Erdoğan’ın takıyyelerinden birisi olsa gerek.
YANDAŞ SENDİKA İSTEMİŞTİ
Ders konularından Atatürk’ün atılmasını, evrim kuramının çıkartılmasını, din eğitiminin artırılıp cihad gibi konuların öğretilmesini bu hükümete dayatan Eğitim Bir-Sen isimli gerici sendikadır. Bunlar Türk milletine ve cumhuriyet rejimine düşmandırlar; emperyalist 8. Yüzyıl Araplarına ise hayran...
Eğer okullarda cihad öğretilirse, yetişen yeni kuşaklar IŞİD’in gönüllü askeri olacaklardır. Bunun sonucu ise kaçınılmaz olarak iç savaştır. Cihad eğitimi, Türkiye’yi Suriyeleştirme yolunda alınmış bir karardır.
İslam dünyasına yeniden bir bakın: Cihad zihniyeti nerede egemen olmuş ise orası yanmış, yakılmıştır; perişan duruma düşürülmüştür.
AKP iktidarda olsun da isterse Türkiye yansın…
Vazgeçin… Kıymayın bu ülkeye, bu devlete…
Rıza Zelyut
ulusal.com.tr
28 Temmuz 2017, 11:20
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.