banner1198

banner1199

banner1197

Erzincan'da Kıran-4 operasyonunda 44 sığınak ve barınak imha edildi

Yurt Haber 10.11.2019, 16:29
Erzincan'da Kıran-4 operasyonunda 44 sığınak ve barınak imha edildi
1/15

Erzincan'da, terör örgütü PKK'ya yönelik "Kıran-4" operasyonu kapsamında 44 sığınak ve barınak imha edildi.