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Erzincan'da Kıran-4 operasyonunda 44 sığınak ve barınak imha edildi
Yurt Haber
10.11.2019, 16:29
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Erzincan'da, terör örgütü PKK'ya yönelik "Kıran-4" operasyonu kapsamında 44 sığınak ve barınak imha edildi.
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#istanbul
#ankara
#hürriyet
#Elazığ
#mardin
#nabi avcı
#amanos dağları
#pazarlık
#polis şiddeti
#peşmerge
#pülümür
#sakarya
#Chp Merkez ilçe başkanı Ömer Yurtseven
#Murat Karayılan: Türkiye silah bırakırsa hay hay deriz çözüme katılırız
#AKPli Belediye Başkanı: Kirlilik saçıyorsa o zaman içmeyin!
#anlaşmazlık
#Türkiye Futbol Federasyonu
#Hüseyin Karababa
#İşçi Partisi Lideri Doğu Perinçek
#ankara valiliği