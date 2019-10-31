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EYT Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak'tan önemli açıklama

Güncel 31.10.2019, 16:05
EYT Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak'tan önemli açıklama
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Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, önemli açıklamalarda bulundu.