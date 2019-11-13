banner1198

banner1199

banner1197

EYT raporu ne durumda? Emeklilikte yaşa takılanlarda son durum

Ekonomi 13.11.2019, 13:10
EYT raporu ne durumda? Emeklilikte yaşa takılanlarda son durum
1/4

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, EYT raporuna dair bilgi verdi.