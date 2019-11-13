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EYT raporu ne durumda? Emeklilikte yaşa takılanlarda son durum
Ekonomi
13.11.2019, 13:10
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Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, EYT raporuna dair bilgi verdi.
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#chp
#AKP
#izmir
#türkiye
#fetö
#toplantı
#ankara
#pyd
#iran
#Bülent Esinoğlu
#polis
#Atiba
#Kuşatma
#Merkel
#konyaaltı
#Erzincan
#kampanya
#vefa