EYT son dakika- Emeklilikte yaşa takılanlar EYT ile ilgili müjdeli haber gelecek mi?

1/4

“Böyle bir mantık, Dünya’nın hiçbir yerinde olmaz. Yürümez bu. O nasıl çözülür? Onun çözümü, bugünkü kurallar içinde ele alırsanız, gene çözemezsiniz. Olağan üstü şartlarda olağan üstü kararlar alma mecburiyeti var; ama kimsenin hakkını yeme veya onu erteleme, geciktirme hakkı kimsede olmaz. Bunun bir programa bağlanması gerekir ve ben, bunun çözülebileceğine inanıyorum. Bir yük getirir mi? Ciddi manâda bir yük getirir; ama bir yol bulunur.”