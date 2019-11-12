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Fatih Altaylı'nın bu sözleri sosyal medyada olay oldu

Medya 12.11.2019, 17:30
Fatih Altaylı'nın bu sözleri sosyal medyada olay oldu
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Gazeteci Fatih Altaylı, Galatasaray'ın futbolcusu Yuto Nagatomo için 'Ulan keşke Nagazaki'de bu adam gitseymiş' ifadelerini kullandı.