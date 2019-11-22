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Fethullah Gülen vatandaşlıktan çıkarılıyor mu?

Güncel 22.11.2019, 22:07
Fethullah Gülen vatandaşlıktan çıkarılıyor mu?
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Fethullah Gülen Türk vatandaşlığından çıkarılacak.