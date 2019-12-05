Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Amazon'u himmete bağlamış

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FETÖ, Amazon Smile’ın alışverişlerinden vakıf ve derneklere aktardığı yardım payını himmete çevirdi. FETÖ’nün ABD’deki çatı kuruluşu olan ve başında Fetullah Gülen’in sağ kolu Alp Aslandoğan’ın bulunduğu Ortak Değerler için İttifak Vakfı (AfSV) Amazon’un bağış listesine girdi. Amazon’un ‘Amazon Smile’ adlı yan sitesinin üzerinden Kara Cuma kampanyaları esnasında gerçekleşen milyarlarca dolarlık alım satım işlemlerinden vakıflara ayrılan paydan örgüt de yararlandı.