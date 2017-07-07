G20 zirvesinde Erdoğan ile Trump görüştü

G20 zirvesinde Erdoğan ile Trump görüştü
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G20 zirvesinde Erdoğan ile Trump görüştü
G20 zirvesinde Erdoğan ile Trump görüştü
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Terör örgütü PKK'ya ait 3 katlı sığınak bulundu
İşte iPhone 8'in fotoğrafları
İşte iPhone 8'in fotoğrafları