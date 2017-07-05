- Düzce Üniversitesi (DÜ) Sosyal Bilimler Fakültesi öğrencisi olan 49 yaşındaki Sultan Ahmet ve Nezahat Durdu çifti, birlikte mezun olmanın sevincini yaşadı - Ahmet Durdu: - "Okumanın yaşı yok, herkes elinden geldiği kadar okumaya gayret etsin. Bu bambaşka bir duygu, ileri yaşlarda olanlara tavsiye ederim" - Nezahat Durdu: - "Bu diplomalarla eğitim hayatımızı taçlandırmış olacağız. Çok mutlu ve heyecanlıyız. Öğrenmek bitmiyor, bunun peşinden gittiğimiz için çok mutluyuz"

DÜZCE (AA) - Düzce Üniversitesi (DÜ) Sosyal Bilimler Fakültesi Toplam Kalite Yönetimi Bölümü öğrencisi 49 yaşındaki Sultan Ahmet ve Nezahat Durdu çifti, birlikte mezun olmanın coşkusunu yaşadı.

İş adamı olan Sultan Ahmet ve ev hanımı eşi Nezahat Durdu çifti, üniversite stadında düzenlenen mezuniyet töreninde diplomalarını aldı.

Sultan Ahmet Durdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, diplomalarını aldıkları için heyecanlı olduklarını söyledi.

İleri yaşlarına rağmen diploma almanın çok güzel bir duygu olduğunu vurgulayan Durdu, şöyle konuştu:

"Eşimle karar verdik, ben iş adamıyım, o ev hanımı. Kararımızın arkasında durduk, şimdi mezun oluyoruz. Liseden mezun olmuş gibi mutluyum. Kendimizi hala genç ve dinamik hissediyoruz. Okumanın yaşı yok, herkes elinden geldiği kadar okumaya gayret etsin. Bu bambaşka bir duygu, ileri yaşlarda olanlara tavsiye ederim."

Eşiyle aynı derse girmenin ve aynı ders notlarını paylaşmanın anlatılmaz bir duygu olduğunu kaydeden Nezahat Durdu ise "Bugün eğitimimizi tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Bu diplomalarla eğitim hayatımızı taçlandırmış olacağız. Çok mutlu ve heyecanlıyız. Öğrenmek bitmiyor, bunun peşinden gittiğimiz için çok mutluyuz." diye konuştu.

Durdu, kendilerinden küçük öğrencilerle mezun olmanın ve kep atmanın şanslı gururunu yaşadığını da sözlerine ekledi.

Törende konuşan DÜ Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar da üniversitenin "Değer Üreten Üniversite" sloganı ile değer üreten öğrenci yetiştirdiğini belirtti.

Tüm öğrencilere gelecek hayatlarında başarılar dileyen Çakar, "Ailelerimiz, akademik personelimiz ve tüm çalışanlarımızla 4 yıl önce emanet olarak aldığımız öğrencileri bugün mezun ediyoruz. Üniversite olarak ülke, bölge ve il bazında önemli çalışmalar yaptık, bugün burada bu çalışmalara birlikte imza attığımız öğrencilerimizi uğurluyoruz. Sevinçliyiz, hüzünlüyüz ama umutluyuz. Öğrencilerimiz, ülkesini seven bireyler olarak bundan sonra topluma hizmet edecek. Yolunuz açık olsun." ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere plaket ve hediyeleri verilerek diploma takdimi gerçekleştirildi. Törende bazı öğrenciler şehit isimleri ve fotoğraflarının da olduğu "Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için" pankartı taşıdı.



