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Adana'da akaryakıt istasyonunda silahlı kavga: 2 yaralı

- Aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavgada, pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı

Adana'da akaryakıt istasyonunda silahlı kavga: 2 yaralı

ADANA (AA) - Adana'da bir akaryakıt istasyonunda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan iki grup, merkez Seyhan ilçesi Bakım Yurdu Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda karşılaşınca tartışma çıktı. Bu sırada iki grup birbirine karşılıklı pompalı tüfekle ateş açtı.

Çıkan silahlı kavgada Bayram S. ve Kadir B. yaralanırken, diğer şüpheliler olay yerinden kaçtı. Açılan ateş sonucu istasyonun ofisinin camları da kırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet ve Adana Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, şüphelilerin olaydan sonra bırakarak kaçtıkları hafif ticari araçlarda ve akaryakıt istasyonununda delil toplama çalışması yaptı.

Ekipler, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Etiketler; #adana #Akaryakıt istasyonu #silahlı kavga #yaralı
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