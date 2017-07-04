- İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle servis aracında hasar oluştu

ADANA (AA) - Adana'da Ceza ve İnfaz Kurumu personelini taşıyan otobüs karayolunda alev aldı.

Alınan bilgiye göre, Ceyhan'dan Adana istikametine giden Ceyhan Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu memurlarını taşıyan 01 ERT 14 plakalı otobüs, D-400 karayolu Çimento Kavşağı'nda fren sisteminde çıkan arıza sonucu yandı.

Araca koruma görevi yapan polis ekiplerinin yangını fark etmesi üzerine otobüs yol kenarına park edilerek içindekiler tahliye edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın nedeniyle otobüste hasar oluştu.



