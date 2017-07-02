CHP'li Bingöl hastaneye kaldırıldı
CHP'li Bingöl hastaneye kaldırıldı
İstanbul'da kritik ziyaret!
İstanbul'da kritik ziyaret!
5 bin 983 kişi gözaltına alındı
5 bin 983 kişi gözaltına alındı
5 ilde FETÖ operasyonu: Gözaltına alındılar
5 ilde FETÖ operasyonu: Gözaltına alındılar

Akıntıya kapılan iki kızından birini kurtardı diğerine yetişemedi

Akıntıya kapılan iki kızından birini kurtardı diğerine yetişemedi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Palu ilçesinde serinlemek için girdikleri Murat Nehri'nde akıntıya kapılan iki kızından birini kurtaran anne, diğer kızına yetişemedi.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde oturan Doğan Küçüksu, ailesiyle Palu ilçesi Beyhan Beldesi Haşrik Mezrası yakınlarında Murat Nehri kıyısında piknik yapmaya başladı.

Bu sırada serinlemek için suya giren iki kızının akıntıya kapıldığını fark eden anne hemen suya koştu. Büyük kızını kurtaran anne, 8 yaşındaki kızı Nergis Küçüksu'yu ise kurtaramadı. Küçük Nergis, suda kayboldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç ekipleri, nehirde kaybolan küçük Nergiz'i bulmak için arama çalışması başlattı.

Bu arada, olay yerinin 18 kilometre aşağısında suda ceset görüldüğü ihbarı üzerine arama çalışmalarına Palu ilçesinde devam edildi.

Havanın kararmasıyla ara verilen arama çalışmalarının yarın sabah tekrar başlayacağı belirtildi.

Etiketler; #boğulma #Elazığ #murat nehri
banner863
Önceki Haber
Recep Kara başpehlivan oldu
Sonraki Haber
Kozağaç Yayla Şenlikleri ve Domates Festivali
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.