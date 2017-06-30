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Alt geçitte kaza yapan otomobil yandı

Alt geçitte kaza yapan otomobil yandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da alt geçidin duvarına çarpan otomobil alev alarak kullanılamaz hale geldi.

Burhanettin Onat Caddesi'nden Mevlana Caddesi'ne ilerleyen Berkant Nur yönetimindeki 07 S 6084 plakalı otomobil, Meydan Alt Geçidi'nde beton duvara çarptı.

Kazanın ardından alev alan otomobildeki sürücü, çevredekiler tarafından çıkarıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi.

Olayın şokunu uzun süre atlatamayan sürücü Nur, "Kaza yapınca direksiyonda dondum kaldım. Şoka girdim. Ne yapacağımı bilemedim. Arkadaki sürücüler beni çıkartmasaydı belki yanacaktım." diye konuştu.

45 dakika boyunca ulaşıma kapanan alt geçit, aracın çekilmesinin ardından yeniden açıldı.

Etiketler; #otomobil yangını
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