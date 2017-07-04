- Sözlü tacizde bulunduğu genç kızın boğazında sigara söndürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da sokakta teyzesiyle yürüyen genç kıza sözlü tacizde bulunduktan sonra boğazında sigara söndürdüğü öne sürülen sanığın yargılanmasına başlandı.

Antalya 17. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Başaran T. (33), müştekiler Dilay Özel (20), Esin Yıldırım ile polis memuru Osman Gürbüzcan ve tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık Başaran T, arkadaşıyla Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi'nde yürüyüş yaptığı sırada "Bir bayanın sokakta sigara içmesi hiç hoş bir şey değil." şeklinde sözler söylediğini belirtti.

Bu sözleri, o sırada sokakta sigara içen müşteki kadınlar haricindekilere söylediğini öne süren Başaran T, "Bu sırada Eda Kayaş üzerime yürüdü. Bana hitaben 'Sana mı soracağım? Özgürlüğüme karışamazsın.' gibi cümleler kurdu. Bunun üzerine Dilay Özel de hararetli bir şekilde üzerime geldi. Kendimi korumak amacıyla Dilay hanımı ittirdim. Lakin elinde sigara olduğunu sonradan fark ettim, kasıtlı olarak Dilay hanıma sigarayla vurmak istemedim." ifadelerini kullandı.

Müşteki Dilay Özel ise sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

Olay tarihinde teyzesi Eda Kayaş ve annesi Esin Yıldırım ile yolda yürüdüğünü, bu sırada teyzesinin sigara içmeye başladığını anlatan Özel, şunları kaydetti:

"Sanık ile arkadaşı sigara yakmak isteyen teyzemin dibinde geçerek, 'Bu kadınlar nasıl yolda sigara içiyorlar.' dedi. Bunun üzerine teyzem, 'Özgürlüğüme neden karışıyorsun, sana ne oluyor.' diye karşılık verdi. Bunun üzerine annem Esin Yıldırım da sanığa hitaben, 'Sen kime söylüyorsun?' dedi. Daha sonra sanık küfür ederek üzerimize yürümeye başladı. Sanık anneme yumruk atmaya başlayınca ben de müdahale ettim. Daha sonra sanık benim boyun bölgeme doğru elinde bulunan sigarayı söndürüp kaçtı."

Mahkeme Hakimi Murat Billor, adli kontrolle serbest bırakılan sanığın tutuklanması talebini reddederek duruşmayı erteledi.

Dilay Özel, duruşma sonunda gazetecilere, sanığın cezalandırılmasını istediklerini söyledi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 13 Mayıs 2017 tarihinde sokakta teyzesiyle yürüyen Dilay Özel, kendisine sözlü tacizde bulunduğunu, sonrasında boğazında sigara söndürdüğünü iddia ettiği Başaran T. hakkında şikayetçi olmuştu. Gözaltına alınan sanık, tutukluluğuna itiraz edilmesi üzerine adli kontrolle serbest bırakılmıştı.



