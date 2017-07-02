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Avustralya’da Türk Filmleri Festivali

Avustralya’da Türk Filmleri Festivali

MELBOURNE (AA) - Avustralya'nın Melbourne ve Sydney kentlerinde 5-16 Temmuz'da düzenlenecek Türk Filmleri Festivali’nde 7 Türk filmi sinemaseverlerle buluşacak.

Australian Turkish Mutual Alliance (ATMA) tarafından organize edilen Türk Filmleri Festivali, yönetmen Ferzan Özpetek'in "İstanbul Kırmızısı" filminin 5 Temmuz'da Sydney ve 6 Temmuz’da Melbourne galalarıyla başlayacak. Festival kapsamında, ‘‘Kelebeğin Rüyası’’, ‘‘İftarlık Gazoz’’, ‘‘Kış Uykusu’’ filmlerinin yanı sıra İstanbul temalı belgeseller, ‘‘İstanbul’un Gözü’’, ‘‘The Turkish Way’’ ve "Guardians Of the Strait’’ gösterilecek.

Festival Koordinatörü Cenk Baban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hedeflerinin Türk filmlerini Avustralyalılarla ve bu ülkede yaşayan Türklerle buluşturarak hem filmleri hem de Türk kültürünü tanıtmak olduğunu söyledi.

Avustralya’da Türk Filmleri Festivali’ni başlatmaktan ve festivale gösterilen ilgiden dolayı mutlu olduklarını dile getiren Baban, ‘‘Uzun zamandır bu proje üzerinde çalışıyorduk. Çünkü Avustralya’da Türk filmleri için bir festival yoktu. Hem Avustralyalıların hem de burada yaşayan vatandaşlarımızın duyduğu bu eksikliği gidermek istedik. Hem Türk filmlerini hem de Türk kültürünü daha yakından tanımalarını sağlamak için bu film festivalini başlattık." dedi.

Festival hazırlıklarına başladıkları günden itibaren özellikle Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığının yanı sıra Avustralya’daki Türk toplumunun önde gelenlerinden çok büyük destek gördüklerini belirten Baban, "Film festivali hazırlıkları çok iyi gidiyor, Sydney’deki galamız için ilk sinema salonumuz doldu, ikincisini açtık. 7 filmimiz var. 12 gün boyunca hem Sydney hem de Melbourne’daki Avustralyalılar ve Türkler bu filmleri görme şansına sahip olacaklar." diye konuştu.

Cenk Baban, Türk Filmleri Festivali'ni her sene düzenli olarak organize ederek geleneksel hale getireceklerini belirtti.


Etiketler; #Avustralaya #TÜRK FİLM FESTİVALİ
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