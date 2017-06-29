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Bolu'daki cinsel istismar davasında karar

- 10 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan okul müdürü 96 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı

Bolu'daki cinsel istismar davasında karar

BOLU (AA) - Bolu’da 10 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan lise müdürüne 96 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

Haziran 2016'da Seben ilçesinde müdür olarak görev yaptığı lisede 10 öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla "çocuğun cinsel istismarı" suçundan geçen yıl aralık ayında tutuklanan Metin S.'nin yargılanmasına devam edildi.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan karar duruşmasında söz alan tutuklu sanık Metin S. 39 yıllık eğitimci olduğunu belirterek, suçlamaları reddetti.

Savunmanın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa, 5 öğrenciye sarkıntılık ettiği gerekçesiyle 6 yıl üçer ay olmak üzere toplam 31 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Bir öğrencisine karşı cinsel istismardan 17 yıl 7 ay ve diğer 4 öğrencisine yönelik gerçekleştirdiği aynı suçlardan da on ikişer yıl hapse mahkum edilen sanık, toplamda 96 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Etiketler; #bolu #Seben Çok Programlı Lisesi
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