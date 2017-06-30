BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın Sosyalist İşçi Sendikası (ABVV), emeklilik yaşı ve maaşlarını protesto etti.

Başkent Brüksel'de Palace Rouppe'de ABVV üyesi yüzlerce kişi öğle saatlerinde bir araya geldi.

Yaklaşık bir saat süren gösteride, hükümetin emeklilik yaşı ve maaşlar hakkında değişiklik planları protesto edildi.

Kırmızı kıyafetler giyen göstericiler, "67 yaşa hayır", "farklı ve daha iyisi olabilir" yazılı pankartlar ile sendika bayrakları taşıdı.

"Birlikte daha güçlüyüz" sloganları da atan protestocular, olaysız dağıldı.

Gösteri sırasında Brüksel polisi sıkı güvenlik önlemleri aldı, civar sokaklar trafiğe kapatıldı.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan ABVV Başkanı Dominiek Puype, "Belçika'da emekliler yaklaşık bin 400 avro maaş alıyor. Hükümet bunu daha aşağıya çekmek istiyor. Zaten emeklilik yaşı kademeli olarak 67'ye çıkarıldı. Bu gidişle emeklinin rahat geçinmesi mümkün değil." dedi.

Özellikle çalışma yaşamında ev sahibi olamamış bir emeklinin maaşıyla, kira ödeyerek geçinmesinin mümkün olmadığını, huzurevi maliyetlerinin bin 600 avroyu bulduğunu anlatan Puype, hükümetin emeklilik maaşlarını düşürmek yerine artırması gerektiğini bildirdi.

Emekliliğin kademeli olarak 67 yaşına yükseltmesi ve emeklilik maaşlarının 200-300 avro arasında azaltılmasının, Belçika'yı Avrupa'daki komşularının gerisinde bırakacağı ifade ediliyor.

Belçika İşçi Partisi'nin yaptığı bir araştırmaya göre, 40 yıl boyunca çalışıp 63 yaşında bu yıl emekli olan bir kişi, ortalama bin 190 avro emekli maaşı alabiliyor.

Aynı durumda bir kişinin komşu ülkeler Almanya'da yüzde 10, Fransa'da yüzde 40, Lüksemburg'da da yüzde 48 oranında daha fazla emekli maaşı alacağı belirtiliyor.