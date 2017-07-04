- ATM'ye yerleştirdikleri düzenekle vatandaşların kart bilgilerini kopyaladıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de ATM dolandırıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Pamukkale ilçesi Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir bankanın ATM'sine yerleştirilen düzenekle vatandaşların kart bilgilerinin kopyalanarak dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, çalışmalar neticesinde taksi ile kente gelen ve kart kopyalama cihazını ATM'ye yerleştiren şüphelilerin Z.B. ve N.E. olduğunu tespit etti.

Zanlılar, kart kopyalama cihazı ve kart kopyalamada kullanılan materyallerle birlikte yakalandı. Zanlıların evinde yapılan aramalarda ise 2 dizüstü bilgisayar, kart kopyalama aparatı, görüntü kaydetme düzeneği, 2 şarj aparatı, 2 lehim makinesi, lehim teli, 2 maket bıçağı, tornavida seti ve 14 adet çeşitli bankalara ait kart, 2 ön korumalı şapka ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.