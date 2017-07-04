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Denizli'de tarihi eser kaçakçılığı

- Beyağaç ilçesinde tarihi eser satmaya çalışan kişi gözaltına alındı

Denizli'de tarihi eser kaçakçılığı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de Roma ve Bizans dönemlerine ait tarihi eserleri satmaya çalıştığı belirlenen kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyağaç ilçesinde tarihi eser satmaya çalıştığı yönünde bilgi üzerine A.D'yi (43) takibe aldı.

Zanlının evinde yapılan aramada Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu belirtilen 310 bronz sikke, 2 yüzük, küpe, 6 kolye, saç tokası, 8 ok ucu ele geçirildi.

A.D, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan gözaltına alındı.

Ele geçirilen eserler, Denizli Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Etiketler; #Beyağaç ilçesi #bizans #jandarma #roma #tarihi eser
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