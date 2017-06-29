- Aksoy: "Diyarbakır'ın diğer büyük şehirlerle hiçbir farkı yok. Herkes gönül rahatlığıyla Diyarbakır'a gezmeye de yatırım yapmaya da gelebilir, gelmelidir"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, "Diyarbakır'ın diğer büyük şehirlerle hiçbir farkı yok. Herkes gönül rahatlığıyla Diyarbakır'a gezmeye de yatırım yapmaya da gelebilir, gelmelidir." dedi.

Valiler Kararnamesiyle Kocaeli Valiliğine atanan Aksoy için Diyarbakır Valiliğince bir otelde veda yemeği programı düzenlendi.

Programda konuşan Aksoy, göreve başladıktan kısa bir süre sonra 6-7 Ekim olaylarıyla, daha sonrasında artan ve azalan terör olaylarıyla uğraşmak zorunda kaldığını hatırlattı.

Aksoy, terörle mücadele ederken hukuk devletinin taşıması gereken vasıflar çerçevesinde bir mücadele yürütüldüğünü ve güvenlik güçlerine de "teröristle vatandaşı ayıracağız, sivillere asla zarar vermeyeceğiz" talimatı verdiğini aktararak, şöyle konuştu:

"Sivillere zarar vermeme adına yeri geldi şehit oldular. Ben özellikle güvenlik birimlerimize teşekkür ediyorum. Polisimize, askerimize, korucumuza bu hassasiyeti son noktaya kadar büyük bir ciddiyetle taşıdıkları için bu vesileyle bütün şehitlerimizi de rahmetle anıyorum."

Terörle mücadele edilirken sadece silahla değil terörü besleyen diğer alanlarla da mücadele edilmesi gerektiğini savunan Aksoy, kentin her alanda hak ettiği seviyeye gelmesi için karşı karşıya olduğu algı sorunun ortadan kaldırılması için çalıştıklarını dile getirdi.

Aksoy, iş adamları ve tur operatörlerini kente davet ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gelip burayı gördükten sonra Diyarbakır'ın anlatılanla hiç örtüşmediğini, gerçek Diyarbakır'ın çok farklı olduğunu gözleriyle görüyorlar. Diyarbakır'ın diğer büyük şehirlerle hiçbir farkı yok. Herkes gönül rahatlığıyla Diyarbakır'a gezmeye de yatırım yapmaya da gelebilir, gelmelidir."

Aksoy, tamamlanan ve devam eden projelerle ilgili olarak kente yatırım yapmak isteyenler için çok ciddi bir altyapı oluşturulduğunu söyledi.

Çalışmalar esnasında birçok konuda devlet büyüklerinin ilgi ve desteğini gördüklerinin altını çizen Aksoy, "3 yıllık süreç içerisinde belki 10 defaya yakın cumhurbaşkanımız aramıştır, sormuştur, bilgi almıştır ve talimatlarını iletmiştir. Başbakanlarımız da aynı şekilde Diyarbakır'a olan ilgileri oldukça yüksek, sorunların çözümünde de hükümet olarak neler yapabiliriz konusunda hem bizim fikirlerimizi aldılar hem de talimatlarıyla bakanlarımızın bu çalışmaları yürütmelerini sağladılar." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Aksoy ve eşine çeşitli hediyeler takdim edildi.



