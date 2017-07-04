Adliyede dehşet saçtı
Adliyede dehşet saçtı
Pepe resmen Beşiktaş'ta
Pepe resmen Beşiktaş'ta
Usta oyuncu hayatını kaybetti
Usta oyuncu hayatını kaybetti
Türk Henkel Kimya hakkında soruşturma başlatıldı
Türk Henkel Kimya hakkında soruşturma başlatıldı

Düzce'de foseptik çukuruna düşen köpek kurtarıldı

Düzce'de foseptik çukuruna düşen köpek kurtarıldı

DÜZCE (AA) - Düzce'de 1,5 metrelik foseptik çukuruna düşen yavru köpek, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Küçük Sanayi Sitesi C Blok'ta bulunan 1,5 metrelik foseptik çukurunda bir yavru köpeğin mahsur kaldığını fark eden motor ustası Gökhan Özen, durumu Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Hayvan Barınağı ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kapan ile köpeği bulunduğu yerden çıkardı.

Ekipler, daha sonra yavru köpeği barınağa götürdü.

Etiketler; #düzce #köpek kurtarma
banner863
Önceki Haber
Dünya şampiyonu Nur'a coşkulu karşılama
Sonraki Haber
Adana'da cezaevi personelini taşıyan otobüste yangın
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.