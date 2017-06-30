- Kuşadası'nda yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan biri bebek ve 4'ü çocuk 61 yabancı uyruklu yakalandı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 61 yabancı uyruklu yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Ahmetbeyli mevkisinden bir grubun denize açıldığı ihbarını alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgede çalışma başlattı.

Ekiplerin durdurduğu lastik botta 27 Afganistan, 20 Suriye, 6 Eritre, 2 Somali, 2 Kongo, bir Burkina Faso, bir Senegal, bir Etiyopya ve bir Pakistan uyruklu, aralarında bir bebek ve 4 çocuğun bulunduğu 61 kişi yakalandı.

Karaya çıkartılan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.