GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te park halindeki minibüse düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Karacaoğlan Mahallesi Hafız Tevfik Caddesi'nde Ali Çelik, 27 V 9563 plakalı minibüsü park ettiği sırada beyaz bir otomobilden ateş açıldı.

Yaralanan Çelik, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Şehitkamil Hastanesine kaldırıldı. Çelik, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, olayda av tüfeği ve tabanca kullanıldığı belirlendi.

Ekipler, olay yerinden uzaklaşan beyaz otomobildeki kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.