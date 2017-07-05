- Şehit polis memuru İdris Büyükdönmez'in memleketi Konya'nın Tuzlukçu ilçesindeki babaevinde hüzün var - Oğlunun şehadet haberini ilçe emniyet müdürlüğünde alan acılı baba, hastaneye kaldırıldı

KONYA (AA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde adliye binasına giren saldırganın pompalı tüfekle ateş açması sonucu şehit ettiği polis memurunu İdris Büyükdönmez'in memleketi Konya'nın Tuzlukçu ilçesindeki babaevinde yas var.

Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki Mehmet Ali Büyükdönmez, oğlunun saldırıda yaralandığı bilgisi üzerine, Tuzlukçu İlçe Emniyet Müdürlüğüne gitti.

Burada oğlunun şehadet haberini alan acılı baba, fenalaştı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Büyükdönmez, ambulansla Tuzlukçu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan şehidin Tuzlukçu ilçesi Pazar Mahallesi'ndeki babaevine Türk bayrağı asıldı. Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk ile İlçe Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa, şehidin babasını hastanede ziyaret etti.

Hastanede müşahade altında tutulan şehit babası Büyükdönmez'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Şehit polis memurunun evli ve üç çocuk babası olduğu öğrenildi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde adliye binasına giren bir kişi, av tüfeğiyle girişte görevli nöbetçi polis memuru İdris Büyükdönmez'i vurmuş, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak duran kalbi yeniden çalıştırılan Büyükdönmez, kaldırıldığı Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.





