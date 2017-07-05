Eski Adalet Bakanı hayatını kaybetti!
Eski Adalet Bakanı hayatını kaybetti!
Tillerson Türkiye'yi ziyaret edecek
Tillerson Türkiye'yi ziyaret edecek
Katar ile ilgili flaş karar
Katar ile ilgili flaş karar
Türkiye genelinde başladı
Türkiye genelinde başladı

GÜNCELLEME- Tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 2 ölü, 8 yaralı

- Konya'nın Ereğli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı -ÖLENLERİN İSİMLERİ EKLENDİ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

GÜNCELLEME- Tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 2 ölü, 8 yaralı

KONYA (AA)- Konya'nın Ereğli ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Abdulkadir Sulak yönetimindeki tarım işçilerini taşıyan 42 K 9444 plakalı kamyonet, Ereğli-Konya karayolunun 12. kilometresinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, araçta bulunan Ayfer Uçar ve Gülender Akkaş hayatını kaybetti. Sürücü Sulak ile Ayşe Yalama (53), Güler Topbaş (46), Fadime Akyıldız (46), Songülnur Yurttaş (15), Nabider Gül (58), Hatice (67) ve Cemile Şahin (64) yaralandı.

Yaralılar, vatandaşların da yardımıyla ambulansa alındıktan sonra Ereğli'deki hastanelere kaldırıldı.

Etiketler; #2 ölü 6 yaralı #kaza #Konya #tarım işçisi
banner863
Önceki Haber
Niğde'de trafik kazası: 4 ölü, 8 yaralı
Sonraki Haber
Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.