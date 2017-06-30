- Yeni tarifesle tam bilet 2,60, öğrenci bileti 1,25, indirimli bilet ise 1,85 liraya yükseltildi - Düzenlemeyle aylık Mavi Kart 205, öğrenci 85, Sosyal Kart da 125 liraya çıkarıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da toplu ulaşım araçlarında yarından itibaren uygulamaya konacak yeni ücret tarifesiyle tam bilet 2,60, öğrenci bileti 1,25, indirimli biletse 1,85 liraya yükseltildi.

İETT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, toplu ulaşım ücretleri yeniden düzenlenerek yarından itibaren toplu ulaşım araçlarında geçerli olacak yeni ücret tarifesine geçildi.

Yeni tarifede tam aylık mavi kart ücreti 205, indirimli aylık mavi kart 125, öğrenci aylık mavi kart ücreti ise 85 liraya yükseltildi. İstanbulkart ile yapılan kontörlü yolculuklarda ilk biniş ücretleri tam 2,30'dan 2,60 liraya, öğrenci 1,15'ten 1,25 liraya, indirimli 1,65'ten 1,85 liraya çıkarıldı.

Yeni tarifeye göre İstanbulkart ilk biniş ücretleri tam 2,30 liradan 2,60 liraya, öğrenci 1,15 liradan 1,25 liraya, indirimli 1,65 liradan 1,85 liraya, aktarmalı biniş ücretleri ise tam 1,65 liradan 1,85 liraya, öğrenci 0,50 liradan 0,55 liraya, sosyal kart 0,95 liradan 1,10 liraya yükseltildi.

Açıklamada, yeni tarifede aktarmaların, kategorisine göre vatandaş lehine azalan şekilde yeniden düzenlendiği belirtilerek, aylık Mavi Kart ücretinin tam 185 liradan 205 liraya, öğrenci 80 liradan 85 liraya, Sosyal Kart 110 liradan 125 liraya yükseltildiği duyuruldu.

Düzenlemeyle tam için 180, öğrenci ve indirimli gruplar için 200 biniş hakkının tamamıyla kullanılması durumunda kontörlü yolculuklara göre Aylık Mavi Kart fiyat avantajı sağlıyor.

1, 2, 3, 5, 10 geçişlik kartlarla jeton ücretleri de "Jeton 5,00 TL, tek geçişlik bilet 5 lira, 2 geçişlik bilet 8 lira, 3 geçişlik bilet 11 lira, 5 geçişlik 17 lira, 10 geçişlik: 32 lira" olacak şekilde değiştirildi.

Metrobüs kademeli geçiş sisteminin yeni tarifeye göre ücretleri de aşağıdaki şekilde yeniden düzenlendi:

Durak Sayısı Tam Öğrenci İndirimli 1-3 1,95 lira 1,10 lira 1,45 lira 4-9 3 lira 1,20 lira 1,85 lira 10-15 3,25 lira 1,25 lira 1,90 lira 16-21 3,40 lira 1,25 lira 2 lira 22-27 3,50 lira 1,25 lira 2 lira 28-33 3,60 lira 1,25 lira 2,10 lira 34-39 3,85 lira 1,25 lira 2,10 lira 40+ 3,85 lira 1,25 lira 2,10 lira







