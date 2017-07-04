- Bornova ilçesinde, eşinin kuzenini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde, eşinin kuzenini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık İ.B, maktulün kardeşi Abdi Ferhat Kırtaş ile taraf avukatları katıldı.



Savcı, mütalaasında, cezai ehliyetinin tam olduğu yönünde raporu bulunan sanığın, eşiyle akraba olan maktul "Duygu Şen'i olaydan 1 gün önce ailece ziyaret ettiğini, ziyaret sırasında gözlem yaptığını, bir gün sonra Şen'in evde tek başına olduğunu bildiğini dolayısıyla cinayeti ve gasp suçunu tasarlayarak işlediğini" belirtti. Sanığın tutukluluk halinin devamını talep eden savcı, İ.B'nin işlediği farklı suçlardan dolayı ayrı ayrı cezalandırılmasını istedi.

Sanık İ.B, psikolojisi iyi olmadığı için sözlü savunma yapamayacağını öne sürerek, 3 sayfalık yazılı savunmasını mahkeme heyetine iletti.

Zabıt katibinin okuduğu esas hakkındaki son savunmada sanık, olaydan dolayı üzgün ve pişman olduğunu ifade etti. İ.B, evden tek kuruş para almadığını iddia etti.



Sanık avukatı, esas hakkındaki mütalaaya karşı son savunmalarını vermek üzere süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık avukatının talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.

- Olay

Bornova ilçesinde oturan Duygu Şen (26), 4 Ocak'ta evinin salonunda bıçaklanarak öldürülmüş bulunmuştu. Tutuklanan İ.B. (26) suçunu kabul etmişti. Sanık hakkında "yağma, bir suçu gizlemek ve yakalanmamak amacıyla öldürmek" suçlamalarıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.



