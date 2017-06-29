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Kastamonu'daki cinayet

- Oğlu ve torununu öldürdüğü iddia edilen 85 yaşındaki zanlı tutuklandı

Kastamonu'daki cinayet

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, oğlu ve torununu tüfekle öldürdüğü öne sürülen kişi tutuklandı.

Merkeze bağlı Hatip köyünde torunu Mustafa ve oğlu Kamil Çıldır'ı (60) tüfekle vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan İsmail Çıldır'ın (85), jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Çıldır, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kastamonu'da dün İsmail Çıldır, birlikte yaşadığı torunu Mustafa Çıldır'a evin önündeki traktöre binerken, oğlu Kamil Çıldır'a da (60) evde tüfekle ateş etmiş, baba ile oğlu olay yerinde yaşamını yitirmişti. Zanlı, gözaltına alınmıştı.


Etiketler; #cinayet #kastamonu #torun
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