TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunca oluşturulan alt komisyon, yurt dışında yaşayan ve vatandaşlıktan izinle çıkmış ailelerin sorunlarına yönelik çalışma başlatacak.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunca (KEFEK) oluşturulan alt komisyonun, yurt dışında yaşayan ve vatandaşlıktan izinle çıkmış ailelerin sorunlarına yönelik çalışma yapacağı bildirildi.



KEFEK'ten yapılan açıklamada, yurt dışında yaşayan ve izinle vatandaşlıktan çıkmış Türk ailelerin yaşadığı sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin KEFEK bünyesinde bir alt komisyon oluşturulduğu anımsatıldı.



KEFEK Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu, Alt Komisyon Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca ve komisyon üyesi CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir ile konunun araştırılmasına dönük ziyaretini 12-13 Temmuz 2017'de Almanya'ya yapacak.



Türk kökenli vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Düsseldorf ve Köln şehirlerinde yapılması planlanan toplantılar, vatandaşlıktan izinle çıkmış ailelerin sosyal, kültürel ve ekonomik yapılarını ortaya koyma, çözüm bekleyen sorunları saptama ve bu konularda sağlıklı verilere ulaşarak kapsamlı politikalar üretilmesine zemin hazırlama amacı taşıyor.



Toplantılar kapsamında komisyon üyeleri, ailelerin yanı sıra Türk kökenli Alman mevkidaşları, alanda çalışan STK temsilcileri, uzmanlar ve akademisyenlerle de bir araya gelecek.