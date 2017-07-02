- Beyşehir ilçesinde kavga sırasında eşini kalbinden bıçaklayarak öldüren kadın, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi - Kadın şüphelinin eşi tarafından darbedilmesi nedeniyle burun kemiğinin kırıldığı, olayın kendisini korumaya çalıştığı sırada meydana geldiğini söylediği öğrenildi

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde eşini kavga sırasında bıçaklayarak öldüren kadın, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sevim H, savcılıkta ifade verdi.

Savcılıkça nöbetçi mahkemeye sevk edilen kadın, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Sevim H'nin hastanedeki sağlık kontrolünde burun kemiğinde darp nedeniyle kırık tespit edildiği öğrenildi.

Sevim H, başka bir kadınla ilişkisi olduğu iddiasıyla tartıştığı eşi Ali H'yi (28) çıkan arbedede meyve bıçağıyla kalbinden yaralamış, karısının yardım talebi üzerine eve gelen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Ali H. müdahaleye rağmen kurtaralamamıştı.

Gözaltına alınan Sevim H'nin ifadesinde, eşinin Dalyan Mahallesi'ndeki dairede başka bir kadınla yaşadığını öğrendiğini, gittiği evde kavga çıktığını, masanın üzerindeki meyve bıçağıyla kendisini korumaya çalıştığını, bu sırada kocasını kalbinden yaraladığını, ambulans çağırmadan önce de ilk müdahaleyi kendisinin yaptığını söylediği, sürekli ağlayarak, "Ben bunu nasıl yaptım, o benim bir tanemdi, canımdı. Onu çok seviyordum. İki çocuğumun babasıydı. Her gün evime çiçekle gelen bir insandı o." dediği öğrenilmişti.