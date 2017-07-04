- Avustralya'da, 359 kişiyi taşıyan AirAsia X uçağı, kuş çarpması nedeniyle havalandığı Brisbane kentine dönüş yaptı

ANKARA (AA) - Avustralya'dan Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a uçan AirAsia X uçağı, kuş çarpması sonucu havaalanına dönmek zorunda kaldı.

BBC'nin haberine göre, Avustralya'nın Gold Coast bölgesindeki Brisbane'den kalkış yapan ve 359 kişiyi taşıyan AirAsia X uçağı, kuş çarpması nedeniyle kalkıştan bir saat sonra Brisbane kentine iniş yaptı.

AirAsia X Genel Müdürü Benyamin İsmail, olay sırasında pilot ve mürettebatın yolcuların güvenliğini sağlamak için "acilen harekete" geçtiğini belirtti.

İsmail, "AirAsia X, Kuala Lumpur uçağında bulunan tüm konuklarımızın en kısa sürede Malezya'ya götürülmesi için özel bir uçuş tahsis edecek." ifadesine yer verdi.



Havayolları şirketinden yapılan açıklamada da uçakta iki kuşa ait kalıntılar bulunduğu belirtildi.

Yolcular, Brisbane'e iniş yapmadan önce uçağın motorlarından birinden yüksek bir ses ve kıvılcımlar geldiğini kaydetti.



Yolculardan Tim Joga, Sydney Morning Herald'a yaptığı açıklamada dışarıda "turuncu bir ışık" görmeden önce "dört ya da beş kez çarpma sesi" duyduğunu söyledi.







