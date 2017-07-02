- Dargeçit ilçesinde ilçe ve AK Partili yöneticilere silahlı saldırı için keşif yaptığı tespit edilen kadın terörist yakalandı - PKK'lı teröristin kaldığı evde tabanca, el bombası, patlayıcı, uzaktan kumandalı bomba alıcıları ile makyaj malzemeleri ele geçirildi - Kandil'de suikast tarzı saldırı eğitmenliği yaptığı tespit edilen teröristin, keşiften sonra tanınmamak için makyaj yapıp, kıyafet değiştirdiği belirlendi

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