"Pat pat otu" yiyen 2 çocuk zehirlendi

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de, yörede "pat pat otu" olarak adlandırılan ottan yedikleri ve zehirlendikleri değerlendirilen 2 çocuk tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Gökçepınar köyünde yaşayan ve akraba oldukları öğrenilen Ş.K. (5) ve K.Z.K. (4), mide bulantısı, çarpıntı ve halüsinasyon şikayetiyle yakınları tarafından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Aile yakınlarının ifadesi üzerine içeriğinde ecopirin maddesi bulunan pat pat otundan yedikleri ve zehirlendikleri değerlendirilen çocuklardan Ş.K. karayoluyla Samsun 19 Mayıs Tıp Fakültesi, K.Z.K. ise ambulans helikopterle Ankara Hacettepe Tıp Fakültesi hastanelerine gönderildi.



