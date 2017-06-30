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Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralı

Terme ilçesinde, denizden dönenlerin bulunduğu hafif ticari aracın otomobille çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1'i bebek 9 kişi yaralandı.

Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralı

Samsun'un Terme ilçesinde, denizden dönenlerin bulunduğu hafif ticari aracın otomobille çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1'i bebek 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fevzi Yılmaz (68) idaresindeki 55 KJ 014 plakalı hafif ticari araç, Samsun-Ordu Karayolu Miliç mevkisinde, sahilden ana yola çıkmaya çalışan Samet Akyüz (30) yönetimindeki 34 YM 7789 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Yılmaz, ambulansla hastaneye götürülürken hayatını kaybetti. Yaralanan otomobil sürücüsü Akyüz ile Saime Çetinkaya (55), Ecrin Nisa Çetinkaya (4), 5 aylık bebek Elvin Sahra Çetinkaya, Ayşe Çetinkaya (56), Şaduman Akyüz (53), İsmail Akyüz (54), Fadime Yılmaz (64) ve Melek Şahin (41), ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Durumu ağır olan bebek Elvin Sahra Çetinkaya, Terme Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan, Fevzi Yılmaz idaresindeki hafif ticari araçta bulunanların denize girdikten sonra evlerine dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Etiketler; #trafik kazası #Terme #ölümlü kaza
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