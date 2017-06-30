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Şanlıurfa'da arazi kavgası: 5 yaralı

- Siverek ilçesinde akraba iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da arazi kavgası: 5 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan taşlı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ayvanat Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan akraba iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın taşlı sopalı kavgaya dönüşmesi sonucu Eyüp, Hamra, Nurettin, Lütfü ve Mehmet C. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavga sırasında bir otomobilde hasar oluştu.

Kavgaya müdahale eden polis ve jandarma ekipleri, olaya karıştıkları belirlenen 8 kişiyi gözaltına aldı.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, olay yeri inceleme ekipleri kavgada kullanıldığı belirlenen bir pompalı tüfeğe el koydu.

Soruşturma sürüyor.



Etiketler; #kavga #siverek #taş
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