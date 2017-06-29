"Srebrenitsa Soykırımı" fotoğraf sergisi açıldı

- Katliamın 22. yılında Dünya Çocukları Derneğince tarihi Sirkeci Garı'nda açılan fotoğraf sergisinde, katliam, Marş Mira yürüyüşü ve kurbanların cenaze törenlerinden kareler yer alıyor - Dünya Çocukları Derneği Başkan Yardımcısı Biçici: - "Avrupa'nın göbeğinde olan ve onların sessiz kaldığı soykırımı, dünyaya tekrar ve tekrar duyurmak istiyoruz"

İSTANBUL (AA) - Dünya Çocukları Derneği, Srebrenitsa katliamının 22. yılında "Srebrenitsa Soykırımı" konulu fotoğraf sergisi açtı.

Tarihi Sirkeci Garı'nda açılan sergide, Srebrenitsa katliamı, Marş Mira yürüyüşü ve soykırım kurbanlarının cenaze merasimlerinden fotoğraf kareleri yer aldı.

Ayrıca alanda kurulan büyük ekrandan da 1995 yılında yaşanan ve 8 binden fazla sivilin hunharca öldürüldüğü katliamla ilgili birçok kısa belgesel gösterildi.

Serginin 1 Temmuz'a kadar açık kalacağı belirtildi.

- "100 genci, trenle Bosna Hersek'e götüreceğiz"

Dünya Çocukları Derneği Kurucusu ve Başkan Yardımcısı Aslan Biçici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1995 yılında Srebrenitsa’da yapılan katliamın soykırım olduğunu söyleyerek, dernek olarak 7 yıldır gençleri Marş Mira yürüyüşüne götürdüklerini dile getirdi.

Bu yılki anmalar için 100 genci özel bir trenle Bosna Hersek’e götüreceklerini anlatan Biçici, yürüyüşünün 110 kilometre olduğunu ifade etti.

Biçici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocuklarımız ve gençlerimiz, bu 110 kilometreyi 3 günde yürüyor. Üçüncü günün sonunda ise Srebrenitsa şehitliğindeki cenaze merasimine katılıyoruz. 22 yıl önce çocuğunu kaybeden bir anne bulunan bir kemik parçasına 'evladımı buldum' diye sarılıyor. Bazılarının hayatta olan hiçbir yakını yok. Onların naaşlarını biz sahiplenerek gömülmelerine yardım edip dua ediyoruz. Şehitlikte 7 bin civarında gömülen insan var. Resmi kayıtta 8 bin 372 kişi geçiyor ama Srebrenitsa'da 15 bin civarında insan katledildi. Bunların çoğu bulunamadı. Ailelerin çoğu katledildiği için DNA testi için numune alınabilecek insan bulunamadı. Biz Bosnalı kardeşlerimizin acısını paylaşmak, orada olup bitenleri çocuklarımıza, gençlerimize göstermek için her yıl bu uzun yolda köylerden geçerek, onlarla 3-4 gün geçiriyoruz. Bu sene önceki yıllardan farklı olarak, Bosna Hersek'e uçak yerine trenle 100 gencimizi götüreceğiz."

- "Biz bu olayı unutturmak istemiyoruz"

Tren yolcuğunda Balkanlar'ın büyük bölümünü ve bir dönem Osmanlı'nın egemenliğinde bulunan yerleri gezeceklerini söyleyen Biçici, "Gençlerimizi, bizim gönül bağımızın bulunduğu, Üsküp'ü, Priştine'yi, Prizren'i, Makedonya'yı, Belgrad'ı, Sancak'ı gezdirerek, götürmek istiyoruz. Tren müstakil olduğu için bizimle beraber olacak. Çocuk ve gençlerimizin bu olayı anmalarını ve o günleri unutmamalarını istiyoruz. Aliya İzzetbegoviç'in de dediği gibi 'Hangi soykırım unutulursa o tekrar ediyor demektir.' Biz bu olayı unutturmak istemiyoruz. Avrupa'nın göbeğinde olan ve onların sessiz kaldığı soykırımı, dünyaya tekrar ve tekrar duyurmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Biçici, cumartesi günü ailelerle Sirkeci'de bir araya geleceklerini ve 18.00'de Ispartakule'den yola çıkacaklarını ifade ederek, "Yolculuklarımızı gece yapacağız. Gündüz vakitlerinde ise bulunduğumuz şehirleri gezeceğiz. İlk gün Bulgaristan'ı, sonraki iki gün Makedonya'yı gezeceğiz, ardından Sırbistan ve Bosna Hersek'i gezeceğiz. Bosna Hersek'teki programımız ise 6 gün sürecek. Orada çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çocuk ve gençlik buluşmaları yapacağız." şeklinde konuştu.