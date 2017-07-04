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Su tankerinin altında kalan kadın öldü

Su tankerinin altında kalan kadın öldü

ÇORUM (AA) - Çorum'un Ortaköy ilçesinde su tankerinin altında kalan 80 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Seyfi Y. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen su tankeri, ilçe merkezindeki Cemal Boyacı Parkı önünde geri manevra yaparken Dönüş Üzün'e (80) çarptı.

Tankerin altında kalarak ağır yaralanan kadın, ambulansla Ortaköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Üzün, buradaki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Sürücü gözaltına alındı.

Etiketler; #çorum #ortaköy #trafik kazası
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