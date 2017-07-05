- Valilik: - "Tunceli merkez Samanlı Mahallesi bölgesinde terör örgütü mensuplarınca daha önceden yerleştirilmiş patlatılmaya hazır vaziyette 12 kilogramlık mutfak tüpü içerisine 25 kilogram amonyum nitrat ve 25 kilogram alüminyum toz ile güçlendirilmiş EYP düzeneği tespit edilmiştir"

TUNCELİ (AA) - Tunceli''nin Samanlı Mahallesi'ndeki "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Serdar Yıldırım-81" operasyonunda terör örgütlerince daha önceden yerleştirilmiş patlatılmaya hazır el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Tunceli'de teröristlerin bulunması ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığınca Samanlı Mahallesi'nde operasyon düzenlendiği belirtilen açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Tunceli merkez Samanlı Mahallesi bölgesinde terör örgütü mensuplarınca daha önceden yerleştirilmiş patlatılmaya hazır vaziyette 12 kilogramlık mutfak tüpü içerisine 25 kilogram amonyum nitrat ve 25 kilogram alüminyum toz ile güçlendirilmiş EYP düzeneği tespit edilmiştir. Ele geçirilen EYP düzeneği, üzerinde yapılan inceleme işleminin ardından Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile bulunduğu yerde imha edilmiştir."











