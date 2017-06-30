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Zeytinburnu'nda cinayet

- Yaşı küçük şüpheliler arasında çıkan kavgada Afganistan uyruklu O.H'yi bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen 2 kişi tutuklandı

Zeytinburnu'nda cinayet

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda yaşı küçük şüpheliler arasında çıkan kavgada, Afganistan uyruklu O.H'yi (16) bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Haziran'da O.H'nin bıçaklanarak hayatını kaybetmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, 27 Haziran'da 2 ayrı adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdikleri belirlenen yaşı küçük Ö.A. ve M.S.K'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Zanlılardan Ö.A'nın ifadesinde O.H'yi kız arkadaşı S.S'ye laf attığı için bıçakladığını söylediği öğrenildi.

Etiketler; #Afganistan #yaşı küçük #Zeytinburnu #Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü
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