Böyle bir cümle ile karşılaşmışsanız, hele bir de, bu istihbarat Amerikan Haber Alma Servisinden geliyorsa, oturup bin kere düşünüp, bir kez eyleme geçmelisiniz.Hem gizlilik derecesi yüksek istihbarat, hem de, Hürriyet gazetesine düşecek kadar açık bir yalan.Biliyorsunuz. Adana İncirlik Üssü Amerikalıların üssüdür. Her ne kadar kurulduğundan beri, bizim yetkililerimiz tersini söylese de İncirlik Üssünde, halen 3 bin Amerikan askeri ve insan katletme teçhizatları orada durmaktadır.Bu haliyle İncirlik Amerikan Üssü Orta doğunun katilidir.Geçtiğimiz günlerde, İncirlik Üssünden kalkan, silah yüklü iki Amerikan insansız hava aracı Türkiye topraklarında düştü.Amerika, Türkiye Hava Sahasında yaptığı istihbaratı meşrulaştırmak için, bu iki İHA’nın düşmesine müteakip, Türkiye’ye “Gizlilik derecesi yüksek bir istihbarat sağlamış”!Ama bu gizlilik derecesi yüksek istihbarat, Hürriyet gazetesine ve Abdülkadir Selvi’nin eline kadar ulaşmış.Abdülkadir de inanmış, yayınlanmasının ülke yararı olduğunu düşünmüş ve yayınlamış.Ne kadar masum değil mi? Amerika’nın Tük hava sahasında, İHA ile istihbarat topluyor. Bunu Pentagon’da değerlendirip, Türkiye’ye veriyor.Hangi Amerika? Güney sınırlarımızda üsler kurup, 80 bin kişilik düşman ordusu inşa edip, bölge üzerinden Türkiye’yi kontrol etmek isteyen Amerika…Türkiye üzerindeki, Amerikan vesayetinin, artık Dron ve Heronlarla sağlandığı bir döneme girdiğimizi görmek gerekir.Bu insansız hava araçları, ülke içinde, PKK’nın, Türk ordusuna yakalanmadan, hareket etmesini sağlamaya yöneliktir.PKK kolayca hareket etsin ve Türk halkı üzerinde etkinlik yaratacak şekilde eylemler yapsın. Bu faaliyetler sonucunda da, Türk halkıve bölünmeye razı olsun.Amerikan uçak envanterinin hemen hemen yarısı, artık, dron ve heronlardan oluşuyor.Amerikan hakimiyet yeteneğinin çok önemli bir aracı haline geldi, insansız hava araçları. Hatta yeni dünya savaşları nükleer savaş dahil, insansız hava araçları ile gerçekleşmesi bekleniyor.Amerika Afganistan’daki savaşını hemen hemen tamamen herolarla yapmakta ve her gün yüzlerce sivil katletmektedir.İki bin metre yükseklikten, kişinin elindeki sigara markasını teşhis eden kameralarla teçhiz edilmiş dronlar, insan gözünden daha fazla objeyi görebilmektedir.Amerika bu iha’ları sözde kendi personelini korumaya yönelik yapmaktadır. ABD’nin Ankara Büyükelçiliğini korumaya yönelikmiş!Bizim heron veya dronlarımızın yapmadığı işi, Amerika bizim topraklarımızda yapacak ve İncirlik Üssünü kullanacak.Ne dersiniz, İncirlik Üssü Türkiye’ye ait bir üs müdür?30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Savaşı yıldönümünde neler yazmak durumundayız.