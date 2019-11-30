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Gülşah Kıyak ile Duygu Turan altın madalya kazandı

Spor 30.11.2019, 17:37
Gülşah Kıyak ile Duygu Turan altın madalya kazandı
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Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası Antalya'da düzenlendi. Milli Takımı Sporcuları Gülşah Kıyak ile Duygu Turan altın Madalya kazandı.