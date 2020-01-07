07 Ocak 2020 Salı son dakika deprem haberleri... Nerede deprem oldu? Meydana gelen depremlerin listesi (Kandilli Rasathanesi- AFAD)
Türkiye'de meydana gelen depremlerin listesi. Hangi ilde deprem oldu, depremin büyüklüğü ve derinliği
GÜNDEM 07.01.2020, 02:03 07.01.2020, 02:03
SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.
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ulusal.com.tr
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