Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, "Her 25 dakikada bir dünyada yaşayan insanlardan birisi açlık sınırının altına düşüyor. Bu ne demek? 10-15 yıl sonra gıda dünyanın en önemli maddesi olacak." dedi.

Bakan Fakıbaba, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği kentte, Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Fakıbaba, burada yaptığı konuşmada, gıda, tarım ve hayvancılığın sadece Türkiye'yi değil dünyayı ilgilendiren konulardan bir tanesi olduğunu söyledi.

Gıdanın petrolden daha önemli olduğuna dikkati çeken Fakıbaba, "Petroldü, şuydu, buydu çok önemli değil, gıda önemli. İnsanın yaşaması önemli. Ben çok iyi biliyorum ki, her 25 dakikada bir dünyada yaşayan insanlardan birisi açlık sınırının altına düşüyor. Bu ne demek? 10-15 yıl sonra gıda dünyanın en önemli maddesi olacak. Zaten dünyada 7 milyar ortalama nüfusumuz var. Şu anda bile açlıktan ölen insanlar var." diye konuştu.

Bakanlık olarak yüklerinin ağır olduğunu ifade eden Fakıbaba, takım oyunu ile bu yükün altından kalkacaklarını vurguladı.

Bakan olduktan sonra kente her ay geleceğini ve herkesin sorunlarını dinlemeye çalışacağını belirten Fakıbaba, kendisine iletilen sorunları elinden geldiğince çözmeye çalışacağını dile getirdi.

Konuşmasının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Bakan Fakıbaba'ya kentte yürütülen çalışmalar hakkında sunum yaparak bilgi verdi.

Ziyaretin sonunda Çiftçi, Fakıbaba'ya bakır işlemeli ibrik hediye etti.