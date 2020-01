10 Ocak 2020 Cuma en güzel ve en çok gönderilen sevgi dolu Cuma gününün çok anlamlı dini mesajları

10 Ocak 2020 Cuma günü en çok gönderilen mesajlar belli oldu.



Cuma günü olması vesilesiyle müslüman vatandaşlar, birbirlerine çok sayıda sevgi dolu mesaj gönderiyor.



Cuma günlerinin mübarek olmasını isteyen yurttaşlar, Allah'tan yakın çevresine sağlık, sıhhat vermesini diliyor.



Cuma namazını kılan müslümanlar, dualarla şehitlerimiz ve aileleri ile dostları için dualar ediyor.



İşte en çok gönderilen Cuma günü mesajları:



"Cuma akşamınız hayırlara vesile olsun inşallah hayırlı nurlu huzurlu mutlu sağlıklı günler



"Evlerimiz huzurlu sofralarımız bereketli



Dertli gönüllerin dermanı sensin Allahım... içimizin sıkıntısını al,gönül rahatlığı ver bizlere



Amin Allahüme sali ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed SAV cumlemize cuma gecesi mübarek olsun hayrlı şefkatlı nurlu cumalar cümleye



Allahım Sen benim Rabbimsin; Senden başka ilah yoktur. Beni Sen yarattın; ben senin kulunum ve gücüm yettiğince Sana olan ahdime ve vaadime bağlıyım. İşlediklerimin (kötülüklerin) şerrinden Sana sığınırım. Üzerimdeki nimetlerini itiraf eder; günahlarımıda ikrar ederim. Beni affet. Zira günahları bağışlayan ancak Sensin. Cumamız kutlu olsun. Hayırlı Nurlu Cumalar…



Nasıl yaşarsan öyle ölürsün. Öyle bir yaşaki Rabbim, kulum senden razıyım desin…Hayırlı Cumalar!



Rabbim sen kalbi kırıkların sığınağı, yolda kalmışların yoldaşı, sen yalnızlığıma arkadaş olan ve tüm gönüllerin dert ortağısın. beni benden uzağa at, senden uzağa atma. cumanız mübarek olsun.



Kimi zamanlar vardır en muhabbetli en uhuvvetli ve en güzel, en içten müminin bayramıdır böyle zamanlar. en güzel günün cuma bayramın olsun.



Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. sende dua et Allah için. Cumanız mübarek olsun.



İnsan; Geçmişin Hasretçisi, Geleceğin Özlemcisi, Yaşadığı Anın Şikayetçisidir! Allah-ü teâlâ bizi şikayet değil Şükredenlerden eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar.



Güneşin pembeliğiyle doğan, saflığıyla süzülen, herkese nasip olmayan mutluluk denen o en güzel duygu sizle olsun. Hayırlı cumalar dilerim.



Rabbim Seni bugün de dua edenlerden her daim şükredenlerden, sevmeyi bilenlerden, Ya Rabbi Cennet te gezenlerden eyle! Hayırlı Cumalar."